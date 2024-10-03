Как не получить травму при работе с 3D-принтером

Современные 3D-принтеры гораздо чище, безопаснее и надежнее старых моделей. Но это не значит, что они совсем не могут причинить вред своему владельцу. Портал howtogeek.com рассказал, какие травмы случаются при работе с трехмерной печатью и как их избежать.

Ожоги

FDM (Fused Deposition Modeling) принтеры — самые популярные, и они работают за счет нагревания пластика и выдавливания нагретого материала через тонкий носик. А это значит, что и носик, и материал горячие. Если прикоснуться к ним в неподходящий момент, можно сильно обжечь пальцы. Лучше сразу уяснить этот момент для личной безопасности: не трогайте устройство голыми руками, пока оно не остынет.

Порезы и ссадины

Большая часть работы над готовым изделием проходит уже после того, как оно будет напечатано. Модель нужно снять с платформы, удалить временные опоры, подчистить, отшлифовать и т.д. Пока что ни один принтер не способен сразу напечатать готовую модель, не нуждающуюся в обработке.

Модели и опоры нередко имеют острые края, о которые можно легко порезаться. Для обработочных работ желательно пользоваться защитными перчатками и правильными инструментами, причем делать это медленно и осторожно.

Зажимы и синяки

Иногда возникает соблазн засунуть руку в работающий принтер, чтобы предотвратить какой-то дефект или поправить модель на ходу, но это плохая идея. Машина работает быстро, и мягкие ткани руки могут запросто оказаться зажатыми. Просто не суйте руки в принтер, пока он не закончит печать.

Токсичные испарения

И принтеры на базе смолы, и принтеры, использующие пластик, выделяют токсичные испарения. Даже низкая концентрация паров может привести к повреждению сосудов, воспалению и повреждению важных клеток организма. Иными словами, их ни в коем случае не стоит вдыхать. Принтер нежелательно размещать в офисе или спальне, где люди проводят много времени. Держитесь подальше от работающей машины и обеспечьте отличную вентиляцию в комнате, где она находится.