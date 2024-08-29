В России рекордно обесценился iPhone 15

Стоимость популярного смартфона iPhone 15 снизилась с начала продаж в России более чем на 50 тыс. руб. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.

Базовая модель в линейке iPhone 15 поступила в продажу в России осенью 2023 года по цене от 125−170 тыс. руб. В конце лета 2024 года цена гаджета снизилась более чем на 50 тыс. рублей. В среднем iPhone 15 предлагается за 75 тыс. руб., а в некоторых случаях еще дешевле — 64,5 тыс. руб.

Стоимость iPhone 15 может варьироваться в зависимости от цвета, объема памяти, количества и типа поддерживаемых SIM-карт и региона, для которого предназначен смартфон. Самые дешевые, как правило, — это американские модели, которые не поддерживают физические SIM-карты, предлагая лишь использование eSIM.

iPhone 15 отличается от предшественника наличием современного выреза для Face ID и фронтальной камеры под названием Dynamic Island, использованием основной камеры с разрешением 48 Мп и разъема USB Type-C. Смартфон также предлагает 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц, производительный чип Apple A16 Bionic и ультраширокоугольную камеру с сенсором на 12 Мп.