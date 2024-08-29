На поверхности Солнца возникло пятно в форме сердца

На поверхности Солнца заметили пятно необычной формы – в виде сердца. Оно не сохранится надолго, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

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Эксперт пояснил, что формы солнечных пятен недолговечны. К настоящему времени «сердце» уже немного изменилось, а в скором времени примет совсем другие очертания.

Пятна на Солнце появляются при воздействии сильных магнитных полей, а солнечные поля очень нестабильны, добавил Богачев. Интересно, что за время своего существования пятно не произвело ни одной вспышки, даже очень слабой.

«В этом смысле, если уж считать его солнечным сердцем, то оно, действительно, оказалось добрым», – подчеркнул ученый.

При этом точнее было бы назвать «сердцем» Солнца его ядро, где протекают ядерные реакции и рождаются тепло и свет. По расчетам, размер ядра составляет около четверти от размера всего светила.

Другое исследование показало, что активность Солнца может быть связана с влиянием планет. Ученые обратили внимание на выравнивание Юпитера, Венеры и Земли.