Смог ли Pixel 9 Pro XL превзойти по камерам iPhone 15 Pro Max

Эксперт YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» протестировал в фото- и видеосъёмке топовые смартфоны от Apple и Google: iPhone 15 Pro Max и Pixel 9 Pro XL.

© ferra.ru

И iPhone 15 Pro Max, и Pixel 9 Pro XL могут записывать видео на фронтальную камеру в 4К 60 к/с. Ночью небо на iPhone получается очень светлым, при этом угол обзора у него меньше. Также много шумов заметно в этом сценарии у Pixel. По динамическому диапазону он тоже проигрывает iPhone.

При съёмке ночью на основную камеру в 4К 30 к/с на Pixel, как отметил ведущий, заметны подёргивания и отражения шагов. 9 Pro XL даёт более приглушённую по цветам картинку по сравнению с 15 Pro Max. А вот ультраширокий объектив в целом на Pixel лучше.

Стабилизация на Pixel тоже работает хуже. Также очень много шумов. Это можно заметить в 4К 60 к/с при 5-кратном увеличении.

В портретном режиме на Pixel всё немного дёргается по сравнению с iPhone. Кроме того, 9 Pro XL не умеет эти видео записывать в 4К 60 к/с, как 15 Pro Max, — только в 1080p 30 к/с.

Цветопередача днём у Pixel тоже обычно неправильная: оттенки неестественно яркие. iPhone даёт всё же более натуральную картинку.

Что касается снимков, то iPhone 15 Pro Max тоже во многом оказывается лучше. Например, ночные снимки он может делать в режиме 24 МП, а Pixel — только с меньшим разрешением.

Селфи-фото вечером при плохом освещении однозначно получаются лучше на Pixel. Правда, по цветопередаче 9 Pro XL проигрывает: лицо получается жёлтым.

Примеры фотографий вы можете увидеть ниже.

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Вывод

В целом у Pixel 9 Pro XL по части фото много проблем с цветами. Ночью из-за света фонарей кожа становится жёлтой, днём на солнце — слишком красной. Это всё связано с программным обеспечением смартфона. iPhone 15 Pro Max справляется с обработкой кожи гораздо лучше. Хотя по техническим характеристикам новый Pixel превосходит iPhone.