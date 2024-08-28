Apple выпустит восемь версий iPhone 16

Корпорация Apple представит рекордно большое количество версий новых смартфонов в сентябре. Об этом сообщает издание PhoneArena.

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Журналисты медиа пришли к такому выводу, изучив последние новости и официальные релизы от Apple. По их словам, линейка новых устройств будет состоять из четырех моделей — iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Однако с учетом специальных версий для рынка стран Евросоюза (ЕС) в итоге будет выпущено восемь модификаций.

Так, модели для стран ЕС получат больше настроек, а их владельцы смогут контролировать работу многих функций. В том числе европейские потребители получат возможность удалить App Store, установить свою платежную систему вместо Apple Pay, загрузить кастомную клавиатуру, настроить фильтры спама.

По словам журналистов медиа, из-за принципиальной позиции руководства ЕС европейские потребители получат такой контроль над iPhone, о котором пользователи из США и других стран могут только мечтать. Однако только в США нейросеть Apple Intelligence будет работать на телефонах серии iPhone 16 сразу после релиза.

Ранее корпорация Apple сообщила о том, что осенняя презентация продуктов состоится 9 сентября. На мероприятии компания должна представить смартфоны серии iPhone 16, другие новые гаджеты и актуальные версии операционных систем.