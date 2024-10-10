Почему коммерческие самолеты красят в белый цвет?

Самолеты впервые начали окрашивать в белый цвет еще в 1970-х, причем вовсе не из-за веяний моды. Портал slashgear.com рассказал, почему большинство авиалиний предпочитает красить свои лайнеры в белый.

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Белый цвет отражает солнечные лучи

Первая и самая важная причина, по которой коммерческие самолеты часто окрашены в белый — это отражение солнечного света. Наверняка вы когда-нибудь сидели в закрытой, отключенной машине в жаркий день? Мало приятного, не говоря уже о том, что долгое пребывание в духоте может повредить здоровью. А теперь представьте, как жарко было бы в неокрашенном металлическом самолете без кондиционера, который часами находится под прямыми лучами солнца.

Белый самолет проще заметить

На фоне голубого неба или серого асфальта взлетной полосы белый самолет моментально бросается в глаза. В этом и цель: благодаря контрастному цвету машина становится гораздо более заметной в полете, а это важно сразу по двум причинам. Во-первых, на белом самолете проще заметить какие-либо повреждения, благодаря чему работа техников, проверяющих рейс перед взлетом, становится проще. Во-вторых, так птицам проще заметить самолет и избежать столкновения. Звучит, может, и смешно, но птица, попавшая в машину, может вызвать совсем не смешную аварию.

Белая краска дольше держится и стоит дешевле

Наконец, даже если отойти от вопросов теплоизоляции и видимости, у белой краски есть другие преимущества. Например, тот факт, что это самая экономная опция для украшения самолетов. Покраска целой машины может быть дорогим мероприятием, особенно если использовать какие-то необычные цвета. А белая краска широко распространена, и ее не нужно заказывать у дорогих поставщиков.

Помимо этого, отсутствие сложных оттенков означает, что белая краска, как правило, держится дольше, чем другие цвета. Сочетание погодных условий и температур может заставить другие оттенки померкнуть, из-за чего вся цветовая координация пойдет прахом.