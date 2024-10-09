Как включить или отключить быстрый запуск Windows

Функция быстрого запуска — довольно полезный инструмент Windows, который ускоряет загрузку операционной системы, не позволяя ПК отключиться полностью. Он включен по умолчанию на большинстве компьютеров, но, возможно, вам понадобится отключить его. Портал slashgear.com рассказал, как это сделать.

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Как включить или отключить быстрый запуск

Откройте меню «Пуск».

Перейдите в «Панель управления».

Затем откройте меню «Электропитание» — «Действия кнопок питания».

Нажмите «Изменение параметров, которые сейчас недоступны».

Активируйте (или отключите) опцию «Включить быстрый запуск».

Сохраните изменения.

Если вы комфортно пользуетесь командной строкой Windows, то процедура еще проще. Откройте PowerShell от лица администратора и введите команду powerfcg /h on — она включает быстрый запуск. А команда powercfg /h off — отключает.

Зачем включать или отключать быстрый запуск

Функция быстрого запуска полезна для тех, кому нужна максимальная скорость, но у нее есть и недостатки. Т.к. быстрый запуск не позволяет компьютеру выключиться полностью, иногда он приводит к проблемам с установкой обновлений Windows. Кроме того, если на ПК стоит две операционные системы, вы не сможете получить доступ к жесткому диску, зайдя на запасную, потому что Windows блокирует его.