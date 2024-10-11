Лучшие фоторедакторы на базе ИИ: чем поправить фото на смартфоне?

ИИ позволяет сэкономить немного времени на ретуши фото за счет простых манипуляций, вроде удаления фона или быстрой коррекции цвета. Портал makeuseof.com посоветовал лучшие фоторедакторы с интеграцией ИИ.

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Pixlr

Популярный онлайн-инструмент для масштабирования фотографий, который также предлагает небольшой набор функций на базе ИИ. Например, генеративное заполнение, которое позволяет выбрать любой объект на изображении и заменить его. Pixlr также помогает убирать фон фотографий, но этот инструмент не всегда работает идеально. Также предупредим, что генеративное заполнение бесплатно лишь ограниченное количество раз.

Adobe Express

Превосходный фоторедактор для смартфонов. Помимо инструментов на базе ИИ он предлагает все, что нужно для базовой ретуши. Масштабирование, генеративное заполнение и убирание фона работает примерно так же, как в Pixlr.

Photoroom

Photoroom автоматически убирает фон фотографии при загрузке, но этот шаг можно пропустить. Так или иначе, приложение предлагает солидный арсенал ИИ-инструментов, от автоматической ретуши, убирающей ненужные объекты, до замены фона. Причем последний можно поменять на предустановленные варианты: например, подставить на задний план гору, пляж или улицу. Т.к. Photoroom предлагает и функции для ручной ретуши фото, это идеальный редактор, если вы хотите совмещать ИИ-редактирование картинки с ручными правками.

Photoshop Express

Еще один отличный вариант для смартфонов. Photoshop Express заслуживает упоминания из-за функции Generative Expand, которая позволяет расширить изображение при помощи ИИ: на выбор доступны форматный, широкоэкранный, пейзажный и квадратный форматы. Конечно, инструмент работает не идеально, и части изображения могут выглядеть странно, но тем не менее.

Magic Eraser Background Editor

Наконец, Magic Eraser Background Editor — простейший редактор, который предлагает всего пару полезных функций. А именно, удаление фона и вырезание выбранных объектов. Оба варианта позволяют вам самим выбрать, что и как вырезать. Помимо этого, ИИ помогает клонировать части изображения, если нужно.