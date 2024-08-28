Кость древнейшего австралопитека нашли в Кении

Международная группа ученых определила принадлежность окаменевшей нижней челюсти, найденной в Кении в 2011 году. Исследование показало, что это останки анамского австралопитека, жившего 4,3 млн лет назад.

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Считалось, что австралопитеки (наиболее вероятные предки людей) появились в Восточной Африке 4,2 млн лет назад. Но эта окаменелость оказалась на 100 тысяч лет старше всех известных представителей этого вида.

Челюсть обнаружили в кенийской формации Илерт у восточного берега озера Туркана. До наших дней сохранились два сочленяющихся фрагмента, корни и часть коронки верхнего правого моляра.

Анамские австралопитеки (Australopithecus anamensis) считаются самыми ранними представителями своего вида. Их происхождение пока точно не известно. Ученые полагали, что их прямыми предками могли быть ардипитеки рамидусы (Ardipithecus ramidus). Но последующий анализ показал, что эти виды, хотя и сосуществовали друг с другом в определенный промежуток времени, не состояли в близком родстве.

Новое исследование помогло более точно установить временные рамки существования анамских австралопитеков. Последние представители этого вида жили около 3,8 млн лет назад, сообщает Journal of Human Evolution.

Ранее ученые уточнили возраст «хоббитов» с острова Флорес. Карликовые гоминиды жили на острове еще 700 тысяч лет назад.