Почему смартфон начал медленно заряжаться?

Заметили, что ваш смартфон почему-то заряжается гораздо медленнее, чем раньше? Есть вероятность, что где-то возникла проблема. Портал makeuseof.com рассказал, почему смартфон может заряжаться очень медленно.

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Поврежденный или низкокачественный зарядник

Качество и состояние зарядного устройства играют важную роль в скорости зарядки. Желательно пользоваться только зарядниками от проверенных производителей, а также следить за состоянием кабеля. По мере времени они изнашиваются, и рано или поздно могут быть обнажены. Пожалуй, вряд ли кому-то нужно объяснять, что поврежденные кабели опасны и ими ни в коем случае нельзя пользоваться.

Проблемы с зарядным разъемом смартфона

Любые проблемы, затрагивающие зарядный порт смартфона, могут замедлить скорость зарядки. Например, одна из самых распространенных — это загрязнение разъема. Даже если вы держите свои устройства в чистоте, из-за частых поездок и походов в кармане зарядный порт так или иначе собирает много грязи. А в какой-то момент ее может стать настолько много, что она не позволит подключить зарядник как следует.

Падения тоже могут повредить разъем. Также не стоит исключать повреждения порта из-за влажности: при высокой влажности воздуха металлические контакты в зарядном порте могут заржаветь. А ржавчина, в свою очередь, нарушает электрический ток.

Чтобы проверить, действительно ли проблема в разъеме, сначала попробуйте другой кабель и зарядное устройство. Если это не поможет, то просто почистите порт: процедура несложная и в домашних условиях, но никто не мешает вам обратиться в ремонтный центр.

Потеря ресурса батареи

По мере старения смартфона аккумулятор постепенно исчерпывает свой ресурс. Большинство мобильных аккумуляторов могут держать примерно 80% своего изначального заряда спустя 500 полных циклов подзарядки. Но здесь многое также зависит от ваших привычек, от того, как именно вы заряжаете смартфон, и от внешних факторов — например, температуры. Например, если вы часто нагружаете смартфон тяжелыми играми, он может начать терять заряд спустя год или два.

Здесь стоит отметить, что деградация батареи не всегда происходит медленно и плавно. Сильные перепады температуры, несовместимые зарядные устройства и вредная привычка целиком разряжать батарею могут ускорить смерть аккумулятора.

Нагрузка на смартфон во время зарядки

Если вы пользуетесь смартфоном, пока он стоит на зарядке, то, по сути, вы заставляете устройство выполнять две тяжелые задачи одновременно. А именно, и заряжаться, и распределять энергию между всеми активными приложениями. Из-за этого поступающая через зарядник энергия распределяется между процессами, что приводит к замедлению зарядки. Лучше просто оставить смартфон в покое.

Чехол мешает охлаждению смартфона

Смартфоны достаточно хорошо нагреваются при зарядке из-за химических реакций, происходящих внутри батареи. Обычно это тепло рассеивается через заднюю панель устройства, которая выполняет роль своего рода теплоотвода. Чехол же способен помешать эффективному рассеиванию тепла, особенно если он изготовлен из силикона, резины или толстого пластика.