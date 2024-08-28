Ученые обнаружили новые «блуждающие» миры

Ученым удалось обнаружить новые «блуждающие» миры после изучения снимков космического телескопа Джеймса Уэбба. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Mail.

Эти необычные планеты представляют собой свободно плавающие объекты, которые не привязан ни к одной звезде-хозяину. В большинстве случаев они были выброшены из своих небесных окрестностей гравитационной силой близлежащего объекта.

По словам ученых, классификация звезд была усложнена из-за указанных наблюдений. Сообщается, что блуждающие миры похожи на газовых гигантов и коричневых карликов, однако причислить их к какой-либо категории нельзя.

Газовый гигант — это гигантская планета, состоящая в основном из водорода и гелия. Коричневый карлик (или бурый карлик) — это субзвездный объект с массой в диапазоне от 0,012 до 0,0767 массы Солнца. В коричневых карликах идут термоядерные реакции ядерного синтеза на ядрах легких элементов (дейтерия, лития, бериллия, бора).

Ранее ученые из Австралии зафиксировали странный повторяющийся сигнал из космоса, который может исходить как от необычной нейтронной звезды, так и от белого карлика. Об этом рассказали исследователи Маниша Калеб и Эмиль Ленк в статье для издания Conversation. Сигнал зарегистрировал телескоп в австралийском штате Западная Австралия.