Масштабный сбой произошел в работе соцсети X

В социальной сети X американского миллиардера Илона Маска произошел масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector, который следит за работой популярных интернет-ресурсов. Неполадки заметили пользователи нескольких стран. Больше всего проблем наблюдается в США.

По имеющимся данным, 69% людей пожаловались на сбои в работе мобильного приложения, а на сайт — 25%. Что касается подключения к серверу, то такие проблемы наблюдаются у 6% пользователей.

Соцсеть Х недавно объявила, что немедленно закрывает работу своего представительства в Бразилии. Администрация объяснила, что такое решение принято из-за верховного судьи Александра де Мораеса, который отдал «секретный приказ» арестовать представителя компании в стране. Соцсеть при этом продолжит оставаться доступной в Бразилии.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о решении приостановить соцсеть Х в стране на 10 дней. Это время выделено на предъявление претензий, заметил он. По словам главы государства, платформа разжигает ненависть и провоцирует гражданскую войну.

Позже Мадуро обвинил WhatsApp в передаче данных о гражданах страны лидерам оппозиции Марии Корине Мачадо и Эдмундо Гонсалесу. По его словам, он больше не будет пользоваться этим мессенджером, а перейдет на Telegram и WeChat.