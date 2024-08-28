iPhone 16 Pro получит камеру, которая ранее была только в Pro Max

Apple планирует оснастить обе модели iPhone 16, включая Pro и Pro Max, перископической камерой с технологией Tetraprism, которая ранее была доступна только в iPhone 15 Pro Max. Эта технология позволяет значительно увеличить оптический зум без увеличения физического размера камеры. Об этом сообщает издание ITHome.

Перископическая камера с Tetraprism использует сложную систему отражений, позволяющую достичь фокусного расстояния 120 мм, обеспечивая 5-кратный оптический и 25-кратный цифровой зум.

Кроме того, камера будет оснащена улучшенной системой оптической стабилизации изображения, что позволит делать четкие снимки даже при максимальном увеличении.

Изначально модули перископической камеры будут поставляться компанией LG Innotek, но в IV квартале Apple планирует перейти на более доступных поставщиков, таких как Foxconn и Cowell Electronics, чтобы снизить производственные затраты.

Презентация линейки смартфонов iPhone 16 состоится 9 сентября 2024 года. Мероприятие начнется в 20:00 по московскому времени.