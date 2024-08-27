В сети появилась «стена» поддержки Дурова

Разработчики, создающие проекты на базе блокчейн-платформы TON, запустили в Telegram мини-приложение Digital Resistance, в котором можно проголосовать за освобождение арестованного во Франции Павла Дурова. Об этом появилось сообщение в официальном Telegram-канале Notcoin Community.

© durov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

Приложение имеет ровно две опции: в нем можно проголосовать за освобождение бизнесмена, а также пролистать ленту постов, так называемую «стену», на которой собираются заявления лидеров мнения в поддержку Дурова. Так, на момент публикации новости, за освобождение генерального директора Telegram проголосовали уже 188 тыс. человек, а на «стену» были вынесены пять заявлений: от Илона Маска, основателя Ethereum Виталика Бутерина, экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, журналиста Такера Карлсона и бизнесмена Пола Грэма.

Кроме того, в приложении Digital Resistance можно найти манифест разработчиков на TON.

«Арест основателя Telegram Павла Дурова является прямым посягательством на основное право человека – свободу выражения мнений каждого человека. Мы решительно осуждаем арест Павла Дурова французскими властями, что является вопиющим посягательством на свободу выражения мнений и право на частную жизнь», – гласит он.

В заявлении комьюнити также призывает Францию немедленно освободить Дурова и уважать право платформы социальных сетей защищать свободу выражения мнений, неприкосновенность частной жизни своих пользователей и право на частную жизнь.

Ранее французский адвокат рассказал о риске для Дурова оказаться в СИЗО.