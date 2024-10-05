Лунные программы ближайших лет: кто полетит на Луну и когда?

Луна вновь стала одним из центральных объектов интереса аэрокосмической индустрии: в ближайшее время ожидается запуск самых разных лунных программ от разных стран. Портал bigthink.com рассказал все, что нужно знать о самых крупных из предстоящих миссий.

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Blue Ghost 1

Инициатива: Firefly Aerospace

Дата запуска: ноябрь 2024

Носитель: SpaceX Falcon 9

Место посадки: Море Кризисов, северное полушарие Луны

В 2021 году техасское агентство Firefly Aerospace получило финансирование на миссию Blue Ghost 1 через инициативу NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), которая предлагает американским компаниям доставку грузов на Луну по фиксированной цене.

Blue Ghost 1 доставит на спутник лунный зонд и 10 аппаратов NASA. Один из них проверит воздействие космической радиации на компьютеры, а другой — изучит, как можно не дать лунной пыли помешать работе аппаратов.

IM-2 Athena

Инициатива: Intuitive Machines

Дата запуска: 4 квартал 2024

Носитель: SpaceX Falcon 9

Место посадки: хребет Шэклтон недалеко от южного полюса

В феврале 2024 агентство Intuitive Machines запустило свою первую миссию — IM-1 Odysseus. И она была большим успехом: стартап из Хьюстона стал первой частной группой, совершившей мягкую посадку на Луну. Для следующей миссии Intuitive Machines отправит один из своих зондов Nova-C в район южного полюса Луны. Первостепенная цель — поиск воды и методов добычи ресурсов для будущих полетов.

Hakuto-R 2

Инициатива: ispace

Дата запуска: 4 квартал 2024

Носитель: SpaceX Falcon 9

Место посадки: неизвестно

ispace почти смогла совершить мягкую посадку на Луну в апреле 2023, однако миссия Hakuto-R 1 потерпела катастрофу из-за ошибки в программном обеспечении. Несмотря на это, стартап собирается повторить попытку.

LUPEX

Инициатива: ISRO / JAXA

Дата запуска: 2025

Носитель: JAXA H3

Место посадки: южный полюс Луны

В августе 2023 года Индия стала четвертой державой в истории, совершившей мягкую посадку на Луну. А следующим январем к ней присоединилась Япония, посадившая свой аппарат SLIM, пусть и вверх ногами. Теперь два государства объединили усилия для миссии LUPEX: индийское ISRO займется разработкой посадочного аппарата, а JAXA предоставит зонд. Машина займется сбором образцов грунта для поиска следов воды.

Зонд Draper

Инициатива: Draper Laboratory

Дата запуска: 2026

Носитель: неизвестен

Место посадки: кратер Шредингер, дальняя сторона Луны недалеко от южного полюса

Draper Laboratory давно работает с NASA — она сыграла важную роль в запуске миссий «Аполлон». А в 2022 году некоммерческая организация выиграла контракт CLPS на посадку зонда на дальней стороне Луны. На борту аппарата будет инструмент для измерения магнитного поля Луны, дрель для фиксирования электрической активности под поверхностью спутника, и сейсмометр.

«Чанъэ-7»

Инициатива: Китайская академия космических технологий

Дата запуска: 2026

Носитель: «Чанжэн-5»

Место посадки: южный полюс

Китайская лунная программа принесла большие успехи. «Чанъэ-3» был первым китайским аппаратом, совершившим мягкую посадку на Луну, а «Чанъэ-4» — первым зондом в истории, севшим на дальнюю сторону Луны. Китай надеется закрепить эти достижения миссией «Чанъэ-6»: она должна развернуть орбитальный аппарат, посадочный аппарат, ровер и летающий мини-зонд.