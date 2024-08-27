Telegram Wallet восстановил работу после сбоя

Криптокошелек Telegram восстановил свою работу после сбоя, связанного с внедрением нового токена DOGS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кошелька.

В Telegram Wallet отметили, что сейчас всем пользователям доступно большинство возможностей кошелька, в том числе обмен нового токена и торговля на P2P-маркете. Депозиты в сети TON пока находятся в обработке — их исполнят в течение 6-8 часов.

При этом при входе в кошелек пользователям все еще отображается предупреждение о том, что транзакции обрабатываются с задержкой, а депозиты и выводы обработают автоматически, когда ситуация стабилизируется.

Напомним, что проблемы в работе Telegram Wallet возникли вечером 26 августа. Ряд пользователей столкнулись с задержками в обработке. Отмечалось, что основные вкладки сервиса функционировали: можно было посмотреть бонусы, курс криптовалют и проверить историю транзакций.