Содержание Дурова под стражей может быть продлено еще на 48 часов, если он отказался предоставить доступ к телефону. Об этом в среду, 28 августа, сообщил французский адвокат РИА Новости.

Ранее стало известно, что содержание основателя мессенджера Telegram под стражей во Франции продлено до 28 августа.

Дело, в рамках которого основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали и допрашивают, было заведено вокруг 12 правонарушений.

Приговоренный в России к 14 годам тюрьмы за госизмену основатель компании Group-IB Илья Сачков пожелал Дурову как можно скорее выйти на свободу.

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о якобы «неполитических» мотивах задержания в парижском аэропорту создателя мессенджера Telegram Павла Дуров является лицемерием. Такое заявление в понедельник сделал лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

25 августа в Париже задержали Павла Дурова, основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. По сообщениям СМИ, правоохранительные органы Франции считают его соучастником в незаконном обороте наркотиков, преступлениях против детей и в мошенничестве из-за недостаточной модерации в Telegram. Что известно о предпринимателе и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».

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