Rumble прекращает работу во Франции

Видеохостинг Rumble больше не будет работать на территории Франции, так как в этой стране отсутствует свобода слова. Об этом заявил основатель канадского сервиса Крис Павловски, комментируя в Х (ранее Twitter) заявление французского президента Эмманюэля Макрона относительно задержания сооснователя Telegram Павла Дурова.

"Когда вы (Макрон - прим. ТАСС) говорите, что привержены свободе слова, вы лжете, - написал Павловски. - Нам пришлось закрыть Rumble во Франции, потому что у вас НЕТ приверженности свободе слова".

Основатель Rumble также сообщил, что в связи с задержанием Дурова он покинул территорию Европейского союза.

Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа, на следующий день срок его задержания был продлен до 96 часов. Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя задержание сооснователя Telegram в понедельник, выступил с утверждением, что это решение не является политическим, и призвал дождаться решения судей. По его словам, "Франция как никогда привержена свободе слова и общения, инновациям и предпринимательству".

В посольстве России во Франции заявили ТАСС, что намерены добиваться соблюдения прав Дурова и получения к нему консульского доступа, однако "французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при этом заявила, что проблему представляет французское гражданство у Дурова, из-за чего для Франции он в первую очередь является ее гражданином.