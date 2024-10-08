Как отключить YouTube Shorts: три способа

Не любите короткие ролики на YouTube, но не знаете, как избавиться от них? К сожалению, официальных методов отключения YouTube Shorts нет, но это не значит, что нельзя найти обходные пути. Портал howtogeek.com рассказал, как их можно отключить.

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Через мобильный сайт YouTube

Один из способов отключить Shorts — это зайти на YouTube через мобильный сайт. Там, в отличии от приложения, есть опция отключить показ коротких роликов в ньюсфиде на 30 дней. Для этого достаточно лишь открыть любой мобильный браузер, перейти на страницу m.youtube.com и войти в учетную запись Google. После этого пролистайте ленту до секции Shorts и нажмите на значок крестика.

Через мобильное приложение YouTube

Приложения YouTube для iPhone и Android не предлагают возможности скрыть короткие ролики целиком, однако их можно отметить как неинтересные, чтобы временно удалить из ленты. Правда, нет никакой гарантии, что они действительно пропадут из ньюсфида надолго — Shorts могут вернуться уже через пару дней.

Для того, чтобы отметить ролик, откройте любой Shorts и нажмите на значок с тремя точками, чтобы открыть опции. После этого нажмите «Не интересует». Повторите эти шаги для каждого ролика в секции Shorts.

Используйте старую версию YouTube

Если вы категорически не хотите видеть Shorts в своей ленте, есть экстремальный вариант решения проблемы. Теоретически, вы можете поставить на смартфон более старую версию мобильного клиента YouTube, вышедшую до того, как на платформе появились короткие ролики.

На iPhone это довольно сложная задача, а вот на Android все сравнительно просто. Старую версию приложения можно установить при помощи APK-файла из проверенного источника, хотя в случае стоковых программ Google это не всегда работает корректно. Если же на ваш смартфон предустановлено приложение YouTube версии 14.12.56 и ранее, вы можете просто откатить обновления до этой версии. Опция «Удалить обновления» находится в настройках приложений.