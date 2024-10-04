Изобретения, убившие своих создателей

Многие изобретатели надеются, что их детища принесут им славу и богатства, но иногда инновации несут за собой лишь раннюю смерть. Портал Science Focus рассказал об изобретателях, чьи творения погубили своих создателей.

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Карел Соучек

Чешский каскадер Карел Соучек прославился в 1984 году благодаря своему отчаянному трюку — спуску с Ниагарского водопада в бочке. Секретом его успеха был уникальный дизайн бочки: благодаря противовесу она сохраняла вертикальное положение даже во время падения. Несколько месяцев спустя Соучек погиб во время демонстрации своего новейшего изобретения — амортизирующей бочки.

Генри Смолински

Польско-американский изобретатель, мечтавший создать летающую машину. К сожалению, эта мечта и привела к его смерти. Смолински совместно с инженером Гарольдом Блейком построил прототип, поставив крыло и хвост Cessna Skymaster на Ford Pinto. Первый испытательный полет закончился экстренной посадкой, а второй — фатальной катастрофой, в которой погибли оба инженера.

Томас Миджли

Американец, чья работа могла причинить больше вреда миру, чем многие другие изобретения. Он не только изобрел хлорфторуглероды, химикаты, использовавшиеся в холодильниках и запрещенные из-за ущерба озоновому слою. Миджли также изобрел тетраэтилсвинец — добавку к бензину, о чьем токсичном эффекте общественность долгое время не знала. Иронично, но погиб он не от этого, а от системы рычагов и грузов в собственной постели: Миджли придумал ее, чтобы вставать с кровати.

Сабин Арнольд фон Сохоцкий

Химик, которому приписывают изобретение люминесцентной краски. Нюанс в том, что Сохоцкий использовал формулу, содержавшую радий — радиоактивный материал, открытый Мари и Пьером Кюри в 1898 году. Его компания, Radium Luminous Material Corporation, открыла фабрики по производству светящихся циферблатов для часов. Позже сотрудницы предприятия засудили компанию из-за негативных эффектов радиации. Они же и стали причиной гибели изобретателя от апластической анемии.

Франц Райхельт

Франц Райхельт был портным, но в период, когда человечество начало осваивать небо, он загорелся идеей сшить костюм, который также выполнял бы роль парашюта. После первых испытаниях на манекенах Райхельт так уверился в своем изобретении, что решил опробовать его лично, спрыгнув с одного из нижних этажей Эйфелевой башни в Париже. К несчастью, парашют не раскрылся, и портной разбился насмерть. Однако благодаря его работе человечество придумало вингсьюты, парашюты и катапультирующие сиденья для пилотов.