Кнайсль высказалась о судьбе Telegram в Европе

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что Франция не будет в одиночку вводить санкции против Telegram — Париж будет оказывать давление на весь Евросоюз. Об этом сообщает RT.

По мнению Кнайсль, французские власти получат поддержку Еврокомиссии в лице ее главы Урсулы фон дер Ляйен и комиссара по соцсетям Тьерри Бретона.

«У всех этих чиновников проблемы с независимыми источниками информации, такими платформами, как Twitter (Х — прим. ред.), Telegram и TikTok», — сказала Кнайсль.

Она также отметила, что гендиректора мессенджера Павла Дурова нельзя обвинять в том, что он намерено поощрял организованную преступность, поскольку Telegram контактировал с органами безопасности. Экс-глава австрийского ведомства добавила, что сама покинула Европу, поскольку там исчезли «верховенство закона и свобода».

Медведев высказался о задержании Дурова

Ранее Кнайсль назвала безумием задержание Дурова во Франции. Она раскритиковала обвинения, которые, по данным французских СМИ, собираются выдвинуть против предпринимателя.