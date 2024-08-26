Лайнер МС-21 выполнил фигуру высшего пилотажа

Российский пассажирский самолет МС-21-300 выполнил фигуру высшего пилотажа ранверсман в ходе подготовки к показательным полетам к юбилею Иркутского авиазавода.

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Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«Самолет делает крутую горку, теряет скорость, затем скользит на крыло с крутым разворотом в обратную сторону. Эта фигура применяется в боевой авиации. Угол тангажа в высшей точке горки составил 90 градусов», — отметили в госкорпорации.

Там добавили, что такие возможности лайнера обеспечиваются надежностью конструкции, совершенной аэродинамикой и современной системой управления. Для повышения тяговооруженности самолет не имел на борту груза, а баки были заполнены топливом не полностью.

В феврале стало известно, что на Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» имени Ромашина начали серийный выпуск импортозамещенного остекления кабины экипажа пассажирского самолета МС-21.