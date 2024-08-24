Расхитители гробниц обнаружили в Перу новые «инопланетные мумии»

Группа перуанских «уакерос» (расхитителей гробниц) обнаружила на территории республики большое количество новых «инопланетных мумий», пишет Daily Mail.

На кадрах видео, опубликованного газетой, представлены две мумии в неестественных позах, а также отделенный от тела череп. Рост «мумий» составляет порядка пяти футов (152,4 см).

Находки покрыты белым порошком из окаменелых водорослей, похожи на «мумии», обнаруженные при предыдущих раскопках. Кроме того, по словам копателей, в захоронении осталось еще несколько тел.

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Журналисты пояснили, что в США организована большая группа исследователей, желающих пролить свет на происхождение останков, тщательно изучить их.

Ученые полагают, что мумифицированные существа могут быть как гуманоидами, тридактилями (трехпалыми), так и «частью тщательно продуманной мистификации».

Версия о мистификации основывается на том, что ранее судебные археологи при правительстве Перу пришли к выводу: часть тел, найденных в стране, представляет собой жуткие куклы, собранные из костей животных нашей планеты с использованием современных синтетических клеев.

Кроме того, в регионе свыше пяти веков назад была распространена практика «завязывания голов», при применении которой у людей значительно менялась форма черепа, отметили эксперты.