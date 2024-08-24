Амазонское неконтактное племя объявило цивилизации «войну»

Изолированное коренное племя Машко-Пиро, живущая глубоко в тропических лесах Амазонки, в конце июля вышла из уединения, чтобы противостоять лесорубам в Перу, пишет Лента.ру. Вооруженные луками и стрелами, представители племени напали на лагерь, ранив нескольких рабочих, что стало первым подобным жестоким конфликтом за последние годы.

Машко-Пиро, одно из крупнейших неконтактных племен в мире, долгое время сопротивлялось взаимодействию с внешним миром, сохраняя свой образ жизни на протяжении веков. Однако недавняя агрессия племени рассматривается как отчаянный ответ на вторжение незаконных лесозаготовительных предприятий на их исконные земли. В регионе Мадре-де-Дьос, где проживают Машко-Пиро, наблюдается усиленное обезлесение, вызванное как легальной, так и нелегальной лесозаготовкой.

Антропологи и правозащитные организации предупреждают, что продолжение вырубки лесов может привести к росту насилия и потенциальному уничтожению народа Машко-Пиро, который и так уже практически вымер в конце XIX века.

Эксперты опасаются, что конфликт может перерасти в полномасштабную войну.