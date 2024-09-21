Какие животные первыми появились на Земле?

На Земле обитает бесчисленное множество животных разных размеров и форм, от почти микроскопических тихоходок до гигантских китов. Каждый организм появился и развился в ходе миллионов лет эволюции… Но какой из них был первым? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Титул первого животного на планете — предмет горячих споров в научном сообществе. Дюжины различных исследований, задействовавших множество разных методов, пришли к двум наиболее вероятным кандидатам. А именно, губкам и гребневикам.

Информация о самых ранних животных дошла до нас благодаря окаменелостям Кембрийского периода, который начался примерно 541 млн лет назад. Тогда на Земле произошел т.н. Кембрийский взрыв: всего за 10 млн лет на планете появились сотни тысяч видов животных. Почти каждый тип тела животных, существующий на сегодняшний день, эволюционировал именно в тот период. Причем в их число входят ранние артроподы, моллюски и даже хордовые, из которых позже выросли позвоночные.

Однако эти виды не появились буквально из воздуха. В 1950-х археологи опознали окаменелости, найденные ранее, как останки животных из Эдиакария — периода, предшествовавшего Кембрийскому. Они же и показали, что многие организмы того времени, в отличие от скелетов кембрийских животных, имели мягкие, пузыреобразные тела. По сути, как виды из типа стрекающих, куда входят медузы, актинии, черви и (возможно) губки.

Мягкие ткани редко сохраняются в хорошем состоянии, т.к. они разлагаются проще, чем скелеты и экзоскелеты. Из-за этого окаменелости Эдиакария не только реже встречаются, но и с трудом поддаются анализу. Пожалуй, самый хорошо известный вид того времени — это червеподобное животное Dickinsonia, которое выглядело как большая тарелка с ребрами.

А вот дальше ученые заглядывать не осмеливаются. Отчасти проблема в том, что мы не знаем, что нужно искать в более ранних периодах. Есть вероятность, что самые ранние ископаемые останки вообще не похожи на наши нынешние представления о животных.

Но есть и хорошие новости. Теории о ранних животных, выдвинутые в прошлом, строились на ископаемых останках, которые находят в скалах и анализируют при помощи радиометрии. Данный метод использует изотопы, которые постоянно разлагаются. Однако недавно ученые предложили новый способ датирования ископаемых — т.н. молекулярные часы.

Отталкиваясь от теории о том, что гены мутируют с постоянной скоростью, ученые могут изучить геном современных животных и вычислить, как давно он зародился. Так, научная работа 2023 года изучила хромосомы современных медуз-гребневиков и пришла к выводу, что они были одними из первых животных — их возраст может составлять 600-700 млн лет.