Стало известно, когда осколки сбитого NASA астероида могут достичь Земли

Осколки астероида, с которым столкнулся аппарат NASA, могут достигнуть Земли и Марса в течение 10 лет. Так показало проведенное учеными компьютерное моделирование.

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В сентябре 2022 года была проведена миссия DART по перенаправлению астероидов. Искусственный аппарат врезался в астероид Диморф, который вращается вокруг более крупного космического тела Дидим. В будущем таким образом смогут сбивать с курса опасные астероиды, движущиеся прямо к Земле.

К октябрю 2026 года миссия Европейского космического агентства (ЕКА) Hera достигнет двойного астероида и проведет детальное обследование Диморфа, чтобы точно установить последствия столкновения.

Ученые отметили, что искусственный зонд может сбить астероид, но при этом, вероятнее всего, возникнут обломки. Они способны полететь по непредсказуемой траектории, в том числе по направлению к нашей планете.

В недавнем исследовании ученые рассчитали возможное поведение фрагментов астероида. Серия динамических симуляций показала, что выброшенный кусок может достичь Марса и системы Земля-Луна в течение десятилетия.

Ученые с помощью суперкомпьютеров проанализировали данные о 3 млн частиц, образовавшихся после столкновения. Их размер варьировался от 30 микрометров до 10 сантиметров. Результаты показали, что частицы, выброшенные со скоростью менее 500 м/с, могут достичь Марса примерно за 13 лет. Частицы, выброшенные со скоростью более 1,5 км/с, долетят до Земли за семь лет. Но они окажутся слишком малы, чтобы образовать видимые метеоры.

«Моделирование показало, что, вероятно, пройдет до 30 лет, прежде чем на Земле будет наблюдаться какой-либо из этих выбросов», – отметили исследователи.

Ранее ученые вычислили место, откуда прилетел астероид-убийца динозавров 66 млн лет назад. Он прибыл на Землю из-за орбиты Юпитера.