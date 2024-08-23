Камеру базовой модели Google Pixel 9 оценили наравне с iPhone 15 Pro Max

Специалисты DxOMark протестировали камеру базовой модели Pixel 9. По итогу проверки новинка набрала 154 балла и вошла в топ лучших камерофонов.

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В DxOMark присудили Pixel 9 по итогу тестирования 154 балла, что ставит новинку на седьмое место в общем рейтинге и на первое место в категории Premium. Этот результат сопоставим с iPhone 15 Pro Max, но все же меньше, чем у китайских флагманов и модели Pixel 9 Pro XL, занявшей вторую строчку.

Эксперты похвалили Pixel 9 за хорошую экспозицию, широкий динамический диапазон, нейтральный баланс белого и «приятные» цвета в фото и видео, низкий уровень шума при ярком освещении и в помещении, высокий уровень детализации и точную автофокусировку.

В то же время в DxOMark отметили и минусы, среди которых хроматический шум по краям фотографий и в теневых участках при слабом освещении, частые артефакты при оценке глубины в режиме боке, низкая детализация на кадрах при очень слабом освещении и отсутствие текстуры на некоторых снимках с ультраширокоугольного модуля.

Примечательно, что в смартфоне отсутствует телеобъектив, что не помешало новинке набрать 93 балла в зум-тесте, что является высоким показателем для смартфона без специализированной камеры. Например, iPhone 15 в таком же тесте набрал 84 балла.