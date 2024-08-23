В Узбекистане создали ИИ-телеведущую

Национальное информационное агентство Узбекистана - УзА - представило виртуальную телеведущую на основе искусственного интеллекта, получившую имя Собира Холдорова. Об этом сообщается на сайте агентства.

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Как отмечает издание, ИИ-телеведущая способна зачитывать новости на девяти языках, включая русский, английский, французский и китайский. Для ее создания был использован прототип журналистки Дилдоры Абдухалиловой.

Свое имя виртуальная ведущая получила в честь первой профессиональной журналистки Узбекистана Собиры Холдоровой. Холдорова родилась в 1907 году в крестьянской семье. Она приехала в Ташкент в 1923 году и поступила в Женский педагогический институт.

Позже училась в институте журналистики в Москве, а после возвращения в Ташкент работала в редакциях нескольких газет и журналов. В 1937 году Холдорова была арестована по обвинению в связях с «буржуазными элементами и потере сознательности». В 1940 году журналистка была отправлена в ссылку на десять лет, ее мужа расстреляли, а двоих детей отправили в детский дом. Холдорова вышла на свободу в 1955 году и скончалась в 1984-м.

Для защиты от фейковых роликов с виртуальной ведущей в каждое официальное видео УзА добавили QR-код, по которому содержание ролика можно сверить с информацией на сайте агентства.