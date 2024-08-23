iPhone сломали с помощью четырех символов

Энтузиасты нашли способ на время вывести из строя любой iPhone. Первым об этом рассказал специалист по безопасности под ником kpwn в своем Mastodon.

© Lenta.ru

По словам kpwn, чтобы ненадолго «сломать» операционную систему смартфона Apple, нужно перейти в раздел «Библиотека приложений» на главном экране, ввести четыре символа «""::» (две кавычки и два двоеточия) и нажать «Ввод». После этого устройство может перезагрузиться или отключиться. Корреспондент «Ленты.ру» подтвердил, что названные kpwn символы действительно на время могут вывести смартфон Apple из строя.

Хакеры наращивают атаки через уязвимые драйверы Windows

Обративший на проблему автор предостерег пользователей от ввода определенных символов на iPhone. Изучивший неполадку исследователь iOS Райан Сторц в интервью изданию TechCrunch заявил, что проблема не грозит безопасности операционной системе смартфона. Его коллега Патрик Уордл подтвердил, что баг никак не связан с какими-либо уязвимостями.

Журналисты TechCrunch запросили комментарий у Apple, но в компании проигнорировали обращение. По мнению авторов медиа, специалисты корпорации должны исправить баг системы в ближайшее время.

В конце августа американские пользователи смартфонов рассказали, что побудит их к покупке нового iPhone. В первую очередь потребители отметили, что рассмотрят возможность приобрести флагман, если он будет стоить дешевле 1000 долларов.