На Солнце произошли две мощные вспышки

Ученые зафиксировали две мощные вспышки класса М на Солнце 22 августа. Об этом сообщили сотрудники Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

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Первая вспышка произошла в ночь на четверг. Позже новый солнечный всплеск M1.5 возник в 13:39 по московскому времени и продлился 15 минут. В институте уточнили, что обе вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи.

Согласно данным, за последние 24 часа уровень воздействия солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли составлял R2 (умеренно) по пятибалльной шкале, где наивысший уровень — R5 (экстремально), передает ТАСС.

Ранее ученые из института прикладной геофизики также сообщили, что на Солнце была зарегистрирована вспышка высочайшего класса Х.

В понедельник, 5 августа, на Солнце произошла серия вспышек, две из них были особенно мощными. Первый взрыв был зафиксирован на западном крае светила, откуда они ушли от Земли на обратную сторону Солнца.

Очередная мощная вспышка была зафиксирована на Солнце 16 июля. Она не стала рекордной в этом цикле, но превзошла по мощности все взрывы, которые происходили этим летом.