АМ и FM радио: в чем разница?

До повсеместного распространения FM радио миром правили АМ частоты — устаревший формат, о котором сейчас вспоминают довольно редко. Рассказываем, чем различаются AM и FM радио, и в чем их особенности.

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Чтобы разобраться, чем различаются AM и FM радио, важно понимать, как вообще радио генерирует звуки. Каждая радиостанция излучает т.н. несущую волну: стабильную электромагнитную волну, чьи переменные (частота и амплитуда) не меняются. Когда на радио играет музыка, она конвертируется в электрические сигналы, которые передаются на радиоантенну при помощи волны. После этого приемник расшифровывает сигналы назад в звуковые волны, а динамик воспроизводит их.

Когда несущая волна излучает эти сигналы, она меняется одним из двух способов. Если мы говорим об AM радиостанции, то изменениям подвергается амплитуда сигналов. Именно отсюда и появилось сокращение АМ — amplitude modulation, или модуляция амплитуды. А в случае FM радиостанций меняется частота — количество завершенных циклов на единицу времени. FM означает frequency modulation, или модуляция частоты.

Чаще всего, FM считается лучшим форматом трансляции, чем AM. При взаимодействии случайных электрических сигналов и несущей волны может пострадать амплитуда, из-за чего качество звука снижается. Именно по этой причине на AM радио чаще встречаются помехи: перемены в амплитуде влияют на данные, содержащиеся в радиоволне. FM волны никак не используют амплитуду, и целостность трансляции никак не страдает. Кроме того, оно использует гораздо более широкий спектр частот, благодаря чему лучше передает нюансы и вариации звука.

Хотя нельзя сказать, что АМ радио совсем не имеет преимуществ. Сигнал этого формата легко обнаружить с помощью недорогой экипировки, даже если он слабый. АМ обладает меньшим спектром широт, зато покрывает большую площадь.