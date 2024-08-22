Флагманский iPhone 15 Pro Max рекордно подешевел в России

Флагманская модель iPhone 15 Pro Max подешевела в России на 75 тыс. руб. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.

Самый мощный смартфон Apple на сегодняшний день, iPhone 15 Pro Max, поступил в продажу в прошлом году по цене от 189 до 200 тыс. руб. Сейчас же его можно купить на 70–75 тыс. руб. дешевле. Так, смартфон в среднем предлагается за 115 тыс. руб., но иногда встречаются еще более выгодные предложения. Так, например, можно найти предложения и за 102,5 тыс. руб.

Стоимость iPhone 15 Pro Max может варьироваться в зависимости от цвета, объема памяти, количества и типа поддерживаемых SIM-карт и региона, для которого предназначался смартфон. Самые дешевые, как правило, — это американские модели, которые поддерживают только eSIM и не предусматривают возможность использования физической SIM-карты.

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Apple представила iPhone 15 Pro Max в сентябре 2023 года. Эта модель отличается от iPhone 15 Pro увеличенным до 6,7 дюйма экраном, более емкой батареей и наличием перископического телеобъектива с пятикратным оптическим зумом. Кроме того, смартфон оснащен прочным титановым корпусом, производительным фирменным чипом Apple A17 Pro, разъемом USB Type-C, кнопкой действия вместо переключателя беззвучного режима и вырезом Dynamic Island.