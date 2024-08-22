В Сеть утекли изображения с флагманскими планшетами Samsung

В Сеть утекли изображения предстоящих флагманских смартфонов Samsung Galaxy Tab S10+ и S10 Ultra. Об этом сообщает портал Android Headlines.

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Появившиеся в сети промо-изображения показывают планшеты Galaxy Tab S10+ и Tab S10 Ultra. При этом базовой модели нет, что, возможно, подтверждает слухи об отказе Samsung от базовой модели планшета в этом году.

По фото видно, что новинки получат идентичный предшественникам дизайн, в том числе Galaxy Tab S10 Ultra сохранит вырез «челку» для фронтальной камеры, в то время как в S10+ камеры будут размещены в рамке над экраном.

Отмечается, что планшеты Samsung Galaxy Tab S10+ и S10 Ultra выйдут в октябре и будут представлены в двух цветах: серебристом и графитовом. Ранее устройства были сертифицированы в Китае, что подтвердило часть их характеристик, в том числе поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт, как в предыдущей серии S9, однако зарядный блок в коробку класть не будут.

Ожидается, что это будут первые флагманские планшеты Samsung с чипами MediaTek — они получат Dimensity 9300+, несмотря на то, что к моменту их выхода, вероятно, уже будет представлен актуальный Dimensity 9400.