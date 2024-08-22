VK расширила охват CDN-сети из-за роста VK Видео

Соцсеть VK улучшила CDN-сеть доставки контента. Об этом говорится в сообщении компании.

Теперь более 150 CDN-узлов с кэш-серверами компании охватывают все федеральные округа РФ и страны СНГ. CDN-сеть обеспечивает пользователям в России, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Белоруссии доступ к контенту из ближайшего узла с кэш-серверами независимо от местоположения, что повышает скорость загрузки, в среднем, на 20-30%.

В компании отметили, что обновленная сеть доставки контента актуальна в условиях роста числа пользователей и авторов и, как следствие, — трафика VK Видео. С начала года общий видеотрафик вырос на 30%.