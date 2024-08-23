Microsoft и Google предупредили пользователей Chrome об опасной уязвимости

Google и Microsoft призвали пользователей обновить браузер Chrome из-за выявления в старых версиях критической уязвимости. Об этом сообщает портал PCWorld.

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Актуальное обновление браузера Google Chrome устраняет проблему CVE-2024-7971, связанную с путаницей типов (type confusion) в движке JavaScript. Учитывая активную эксплуатацию этой уязвимости злоумышленниками, пользователям рекомендуется срочно обновить браузер.

Отмечается, что уязвимость была выявлена еще в прошлом месяце совместными усилиями «Центра поиска угроз» и «Центра реагирования на безопасность» Microsoft. Технические подробности уязвимости не раскрываются, но подчеркивается, что она уже используется в атаках.

Несмотря на конкуренцию, Google и Microsoft имеют общие интересы, так как фирменные браузеры Microsoft Edge и Google Chrome, как и многие другие, работают на движке Chromium. Поэтому уязвимости, обнаруженные в одном браузере, вероятнее всего, присутствуют и в других.

Актуальное обновление Chrome также включает семь других высокоприоритетных исправлений и тринадцать исправлений со средним или низким приоритетом. Обновить Chrome можно, нажав на три точки в правом верхнем углу, перейдя в раздел «Справка» — «О браузере Google Chrome».