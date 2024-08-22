Нейросеть Midjourney теперь доступна в качестве веб-приложения

Ранее доступная через Discord нейросеть для генерации изображений Midjourney заработала в качестве веб-приложения. Для доступа к нейросети нужно авторизоваться на одноименном сайте.

© Midjourney

После регистрации пользователям предоставляется бесплатный доступ с возможностью генерации 25 изображений. При этом за каждый запрос будут создаваться сразу четыре разные картинки, чтобы пользователь мог выбрать лучшую из них. Эти изображения можно редактировать и сохранять на устройство.

Ранее функции генерации и редактирования изображений Midjourney были доступны исключительно через сервер Discord, где пользователи взаимодействовали с чат-ботом. Это было не всегда удобно, так как кроме пользователя в чате находились другие пользователи, из-за чего можно было не заметить и «потерять» свои изображения. С выходом веб-версии нейросеть получила более удобный и интуитивно понятный интерфейс. Функционал веб-версии полностью соответствует возможностям, доступным в Discord.

Для пользователей, желающих расширить свои возможности, на сайте предлагаются четыре варианта подписки: Basic, Standard, Pro и Mega стоимостью от $10 до $120 (около 916 и 11 тыс. руб.).