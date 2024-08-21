Землю ждет Всемирный потоп. Раскрыты масштабы надвигающегося бедствия

Климатологи Гарварда предупредили, что Землю на фоне стабильного и масштабного таяния льдов в Антарктике в дальнейшем ждет новый «Всемирный потоп», пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Ученые отметили, что средняя температура на планете продолжает расти. В связи с этим, ледники в Арктике и Антарктике постепенно тают, дело идет к тому, что на планете в целом не останется льда.

По их оценке, это приведет к тому, что к 2500 году уровень мирового океана поднимется на 19,5 м относительно нынешнего, затопленными окажутся многие прибрежные и низменные районы земного шара.

В частности, Крым превратится в остров, Аральское, Каспийское и Черное моря станут единым водоемом, глубоко под водой окажутся Астрахань и Санкт-Петербург.

Вместе с тем, российские города уйдут под воду далеко не первыми. Печальная участь прежде всего грозит Амстердаму, Басре, Новому Орлеану, Венеции, Хошимину (Сайгону), Калькутте.