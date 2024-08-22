В Коми обнаружили огромного моллюска возрастом около 120 млн лет

Сотрудники Института геологии Коми научного центра Уро РАН провели полевые работы на Северном и Южном Тимане. И обнаружили удивительную находку - остатки древнего двухстворчатого моллюска, возраст которого около 120 миллионов лет.

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Целью экспедиции, а ее проводили совместно с коллегами из Санкт-Петербургского государственного университета и Института Карпинского, было уточнение строения, возраста и генезиса девонских и мезозойских толщ. Но ученые обнаружили и сопутствующие палеонтологические находки, редкие и уникальные.

Среди них - раннемеловые крупные аммониты Speetoniceras spp. с приросшими к ним молодыми устрицами и огромный двустворчатый моллюск Camptonectes imperialis, диаметр которого 21 сантиметр. По словам научного сотрудника Института геологии Павла Безносова, древний моллюск отличается уникальной сохранностью, размерами и на Северном Тимане встречается впервые.

Как добавили ученые, в окрестностях города Ухты в верхнедевонских отложениях, а им порядка 370 миллионов лет, обнаружено новое местонахождение древних позвоночных. Это массовое захоронение остатков лопастеперых и пластинокожих рыб. Присутствует минимум один новый таксон родового уровня.

А древний моллюск находится в Музее геологии Института геологии Коми научного центра.