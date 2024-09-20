$92.58-0.11103.38+0.13
Почта

Как быстро открыть «Диспетчер устройств» в Windows

«Диспетчер устройств» — незаменимый инструмент Windows на случай, если нужно обновить системные драйверы, отключить некорректно работающие устройства или в целом проверить состояние железа ПК. Портал makeuseof.com рассказал о том, где его можно найти и как быстро открыть.

Как быстро открыть «Диспетчер устройств» в Windows
© Unsplash

Через поисковую строку

  • Откройте меню «Пуск» или нажмите горячие клавиши Win + S.
  • Впишите в строку поиска «Диспетчер устройств».
  • Нажмите на «Диспетчер устройств» в результатах поиска.

Через меню быстрого доступа

  • Кликните на меню «Пуск» правой клавишей мыши или нажмите горячие клавиши Win + X, чтобы открыть меню быстрого доступа.
  • Нажмите «Диспетчер устройств» в выпавшем списке.

Через «Панель управления»

  • Откройте меню «Пуск».
  • Впишите в поисковую строку «Панель управления».
  • Перейдите в «Панель управления».
  • На экране появится список меню. Нажмите «Диспетчер устройств».
Наука и техника