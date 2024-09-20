Как быстро открыть «Диспетчер устройств» в Windows

«Диспетчер устройств» — незаменимый инструмент Windows на случай, если нужно обновить системные драйверы, отключить некорректно работающие устройства или в целом проверить состояние железа ПК. Портал makeuseof.com рассказал о том, где его можно найти и как быстро открыть.

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Через поисковую строку

Откройте меню «Пуск» или нажмите горячие клавиши Win + S.

Впишите в строку поиска «Диспетчер устройств».

Нажмите на «Диспетчер устройств» в результатах поиска.

Через меню быстрого доступа

Кликните на меню «Пуск» правой клавишей мыши или нажмите горячие клавиши Win + X, чтобы открыть меню быстрого доступа.

Нажмите «Диспетчер устройств» в выпавшем списке.

Через «Панель управления»