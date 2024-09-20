Как быстро открыть «Диспетчер устройств» в Windows
«Диспетчер устройств» — незаменимый инструмент Windows на случай, если нужно обновить системные драйверы, отключить некорректно работающие устройства или в целом проверить состояние железа ПК. Портал makeuseof.com рассказал о том, где его можно найти и как быстро открыть.
Через поисковую строку
- Откройте меню «Пуск» или нажмите горячие клавиши Win + S.
- Впишите в строку поиска «Диспетчер устройств».
- Нажмите на «Диспетчер устройств» в результатах поиска.
Через меню быстрого доступа
- Кликните на меню «Пуск» правой клавишей мыши или нажмите горячие клавиши Win + X, чтобы открыть меню быстрого доступа.
- Нажмите «Диспетчер устройств» в выпавшем списке.
Через «Панель управления»
- Откройте меню «Пуск».
- Впишите в поисковую строку «Панель управления».
- Перейдите в «Панель управления».
- На экране появится список меню. Нажмите «Диспетчер устройств».