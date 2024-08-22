Воссоздано лицо «кричащей» мумии из Древнего Египта

Бразильские ученые реконструировали прижизненную внешность женщины, жившей в Египте 3500 лет назад. Ее останки известны как «кричащая» мумия – тело нашли с широко раскрытым ртом. Также необычно, что внутренние органы остались внутри.

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Мумию обнаружили в 1935 году в Дейр-Эль-Бахари, в фамильной усыпальнице высокопоставленного архитектора Сенмута. Долгое время считалось, что рот остался открытым из-за небрежности бальзамировщиков. Но новое исследование показало – женщина страдала от сильной боли перед смертью.

Исследователь из Каирского университета Сахар Салим пояснила, что «крик» был результатом трупного спазма – редкой формы мышечного напряжения, вызванного насильственной смертью в условиях сильного стресса.

Авторы исследования использовали оригинальную методику, которая сочетала в себе элементы традиционных школ реконструкции лица с новым подходом, основанным на компьютерной томографии живых людей.

«Эти проекции позволяют нам определить пространственные границы таких структур, как ухо, глаза, нос, рот и тому подобное», – отметили ученые.

Компьютерная модель подвергается технике анатомической деформации, при которой лицо виртуального «донора» подгоняется к черепу. Эксперты создали несколько вариантов портретов: с закрытыми и открытыми глазами, с распахнутым ртом.

В результате получилось «приятное» лицо с некоторыми субъективными деталями. Ученым пришлось самостоятельно воссоздать цвет кожи египтянки. Также на портрете изобразили парик, в котором женщина была похоронена, сообщает OrtogOnLineMag.

Ранее ученые воссоздали внешность фараона Аменхотепа III. Он считается одним из самых богатых людей, которые когда-либо жили на Земле.