Эксперт объяснил, как предотвратить взлом WhatsApp перед 1 сентября

Чтобы обезопасить себя от мошенников в связи с приближающимся 1 сентября, в мессенджере WhatsApp нужно переходить только по безопасным ссылкам, посоветовал IT-эксперт Павел Мясоедов.

В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что любое предоставление информации по внешним ссылкам несет за собой риски.

«Самое главное — это помнить, что любое предоставление информации по внешним ссылкам несет за собой риски. И нет никаких официальных площадок, которые работают через эту массовую рассылку в WhatsApp. По той причине, что WhatsApp — это компания с серверами за рубежом и она не является защищенной», — пояснил Мясоедов.

Эксперт отметил, что рассылки должны вызывать подозрения. Лучше всего убедиться, если такие сообщения пришли в школьный чат с небольшим числом участников, официальная ли это информация, порекомендовал он. Так, по его словам, можно уточнить эти данные у модератора группы, но только при помощи звонка или при личной встрече. При этом, как уточнил IT-эксперт, не стоит нигде указывать персональные данные.

«У мошенников все-таки главная цель — это украсть деньги, а не просто получить персональные данные. Но периодически они действительно они отправляют какую-то фишинговую ссылку, чтобы потом компрометировать ваше устройство через вирус, такое тоже бывает. Если вы пользуетесь Android, имеет смысл использовать антивирусы и помнить, что любые приложения стоит скачивать только с официальных магазинов, а не через ссылки. Если соблюдать эти базовые меры предосторожности, то риск можно свести к минимуму», — заключил Мясоедов.

В пресс-службе ВТБ ранее рассказали, что мошенники начали брать банковские карты в аренду, чтобы выводить на них похищенные деньги. Злоумышленники получают такие карты от так называемых дропов.