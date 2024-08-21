Роскомнадзор объяснил масштабный сбой интернет-сервисов в РФ

Сбой в работе интернет-сервисов в России возник из-за DDoS-атаки на операторов связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

Как уточняется, к 15:00 атаку отразили. До этого появилась информация, что Роскомнадзор фиксирует масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Пользователи сервисов сообщили об отсутствии возможности отправить или получить сообщения, а также зайти в веб-версию сервиса.

В ведомстве отметили, что сейчас сервисы работают в обычном режиме. Напомним, что 19 августа произошли сбои в работе Microsoft Word, Excel и PowerPoint. Неполадки, в частности, наблюдались при вводе текста и проверке орфографии.

Накануне в приложении маркетплейса Wildberries произошел масштабный сбой. Проблемы в работе приложения начали фиксировать с 15:00. В основном жалобы на маркетплейс поступали из Москвы (44%), Санкт-Петербурга (7%), Краснодарского края (5%), Ярославской и Московской областей, Башкортостана (3%).