Перуанские археологи обнаружили необычное захоронение в доинкском храме, посвященном культу воды. Это открытие, по словам экспертов, может помочь переосмыслить историю Южной Америки.

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Ученые обнаружили скелеты четырех человек (взрослого человека, подростка и двоих детей). Они лежали на боку лицом к горам. Рядом с телами лежали подношения: каменные подвески и улитки. Их возраст оценили в 3100-3800 лет.

Раскопки охватили участок площадью 51 кв. м – около 1% общей территории храма. Археологи нашли каменные стены с глиняной штукатурной и фрагменты керамики.

Стены обладали изогнутыми углами, что было характерно для архитектуры 1800-900 годов до нашей эры. В этот период жители Перу начали строить монументальные сооружения, в том числе ранние пирамиды. Фрагменты керамики оказались похожи на те, что сохранились в других древних поселениях, таких как Грамалоте в долине Моче и Уака Негра в долине Виру.

Считается, что люди появились на территории современного Перу более 15 тысяч лет назад. Но только 3-5 тысяч лет назад в прибрежных районах возникли сложные сообщества со своими политическими системами. Первые свидетельства наличия официальной религии датируются 2000 годами до нашей эры, сообщает The Independent.

Современные ученые почти ничего не знают об обстоятельствах, при которых сложились древние системы верований. Они предположили, что расположение тел может дать некоторые подсказки. Люди лежали лицом к горам, поскольку те имели особое значение для местных жителей. Горы являлись источником воды с засушливой местности, и покойных могли разместить таким образом в знак особого уважения к ним.

Ранее под песчаной дюной в Перу раскопали остатки храма. Его возраст оценили в 5 тысяч лет.