В работе WhatsApp и Telegram зафиксирован сбой

Мессенджеры WhatsApp и Telegram на территории России работают с перебоями, свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

Проблемы с загрузкой файлов и отправкой сообщений в Telegram наблюдаются у части пользователей.

Также сбой произошел и в работе WhatsApp, до 14:25 по московскому времени мессенджер не открывался в десктопной версии и функционировал только через приложение на смартфоне.

Аналогичная ситуация наблюдалась 19 августа, когда со сбоем столкнулись пользователи из Москвы, Владикавказа, Перми и Иваново, напоминает «Радиоточка НСН».