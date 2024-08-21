В «мумиях инопланетян» из Перу обнаружили неизвестные устройства

В «мумиях инопланетян» из Перу были обнаружены похожие на телефоны объекты из металла, сообщает Daily Mirror со ссылкой на журналиста и уфолога Хайме Мауссана. Он представил публике останки «пришельцев».

По словам журналиста, в грудной клетке мумий были имплантированы пластины из осмия — редкого токсичного металла.

«Я предполагаю, что это было для здоровья, для связи или что-то вроде сотового телефона. Металл сделан из осмия, который используется для телекоммуникаций и спутников в космической отрасли. Он очень редкий. Его нелегко найти, и он очень, очень дорогой», — поделился уфолог.

Муассан отметил, что не знает точно, как работают помещенные в мумии устройства. Журналист полагает, экспертам придется поработать, чтобы понять назначение этих пластин.

Уфолог представил мумий общественности в сентябре 2023 года. Муассан утверждал, что найденные в пустыне Перу останки являются представителями внеземных цивилизаций. В научном сообществе к открытиям бывшего спортивного журналиста относятся с подозрением. Сотрудница Института астрономии UNAM Хульеты Фиерро вспоминала, как Муассан убеждал ее в способности разговаривать с инопланетянами.

Ранее ученые из Каирского университета сделали сенсационное открытие насчет знаменитой «кричащей мумии». Оказалось, что необычное выражение ее лица связано с неудачным вмешательством дантиста.