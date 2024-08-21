У берегов Мавритании нашли новый вид рыб

Европейские исследователи описали новый вид рыб. Ему присвоили научное название Gaidropsarus mauritanicus.

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Существа длиной всего 73 мм обитают в глубоководных коралловых рифах у побережья Мавритании. Ученые отметили, что они отличаются скрытным поведением, и поэтому, вероятно, оставались неизученными до последнего времени.

Рыб заметили на глубине 595 метров, в крупнейшем в мире комплексе глубоководных коралловых рифов «Мавританская стена». Его протяженность достигает 580 км, высота – от 800 до 100 метров.

Новый вид отличается большими глазами и головой, на которую приходится четверть длины всего тела. Тело имеет розоватый окрас, также присутствуют удлиненные брюшные плавники.

Генетический анализ подтвердил, что рыбы относятся к новому, еще нигде не описанному виду. Открытие назвали удивительным, поскольку новые виды позвоночных встречаются довольно редко.

Коралловые рифы в глубоких и холодных регионах Мирового океана имеют огромное значение. Их называют «питомниками», где размножаются различные виды: рыбы, крабы, моллюски, губки и улитки, сообщает Journal of Fish Biology.

Но рифам угрожает исчезновение. Они страдают от недостатка кислорода и подкисления океанской воды. Кроме того, ущерб им наносит донный траловый промысел.

«Используя открытие Gaidropsarus mauritanicus, мы хотели бы подчеркнуть, что Мавритания обладает уникальной и чрезвычайно богатой видами морской экосистемой, которая срочно нуждается в защите», – заявили исследователи.

Ранее новый вид рыб обнаружили в Африке. Его назвали в честь хоббита Фродо.