Представлен бюджетный аналог Apple Vision Pro

Китайская компания Pico анонсировала новую гарнитуру смешанной реальности Pico 4 Ultra, которая позиционируется как конкурент Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Quest 3.

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Новинка оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon XR Gen 2, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопителем UFS 3.1 на 256 ГБ. Pico 4 Ultra имеет два 2,56-дюймовых экрана с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2160x2160 пикселей, обеспечивающих зону видимости в 105 градусов. Регулируемое межзрачковое расстояние варьируется от 58 до 72 мм.

Устройство также оснащено четырьмя камерами для трекинга, двумя 32 Мп камерами для смешанной реальности, четырьмя микрофонами. Pico 4 Ultra умеет записывать 3D-видео с разрешением 2048x1536 при 60 кадрах в секунду. Аудиосистема представлена двумя стереодинамиками, а автономность обеспечивается аккумулятором емкостью 5700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Гарнитура работает под управлением Pico OS, основанной на Android. Гарнитура поддерживает как игровые, так и рабочие приложения в смешанной реальности. Среди ключевых функций отмечают возможность подключения к ноутбуку для работы с виртуальными мониторами, смартфону и создание виртуального окружения с помощью ИИ.

Управление осуществляется с помощью двух контроллеров с датчиками движения и игровыми кнопками. Также отмечается поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и вес гарнитуры, который составляет 580 граммов. В Китае Pico 4 Ultra оценили в 4299 юаней (около 52 тыс. руб.).