Создан вентилятор толщиной 1 мм для охлаждения смартфонов

Компания из США xMEMS разработала ультратонкий твердотельный вентилятор, который может быть интегрирован в большинство современных гаджетов. Об этом сообщает издание PCWorld.

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Специалисты xMEMS отмечают, что традиционные вентиляторы часто не могут быть использованы в устройствах, требующих охлаждения, из-за их размеров. В качестве альтернативы инженеры предложили применение твердотельного вентилятора, толщина которого составляет всего около одного миллиметра, что не мешает ему эффективно охлаждать электронные компоненты.

Чип XMC-2400 µCooling основан на микроэлектромеханических системах (MEMS) и использует ультразвуковую модуляцию для обеспечения импульсов давления, провоцирующих микродвижения движение воздуха. Этот миниатюрный вентилятор весит менее 150 миллиграммов и способен двигать до 39 кубических сантиметров воздуха в секунду при обратном давлении 1000 паскалей.

Конструкция XMC-2400 µCooling позволяет устанавливать его практически на любой процессор, материнскую плату и другие компоненты смартфонов и планшетов. Отсутствие подвижных частей в твердотельном вентиляторе минимизирует риск поломки, а также обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP68.