Дорогие смарт-часы от Google оказались «одноразовыми»

Представленные в середине августа смарт-часы Google Pixel Watch 3 фактически одноразовые, так как в случае поломки их невозможно отремонтировать. Об этом сообщает портал Android Authority.

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Как и в предыдущих версиях, при поломке или необходимости замены каких-либо запчастей в Pixel Watch 3 их ремонт невозможен. Единственное доступное решение — замена часов. Это журналистам подтвердили в компании Google.

Кроме того, неизвестно, каким образом будут утилизированы поврежденные устройства, что вызывает у экспертов экологические опасения.

Pixel Watch 3 поступят в продажу 10 сентября. Внешне часы схожи с Pixel Watch 2, но в этом году предлагаются в двух размерах: 41 и 45 мм. Новинка получила более плавный экран, ускоренную на 20% зарядку, обновленную операционную систему Wear OS 5 и увеличенную батарею емкостью 307 мАч или 420 мАч для 45-мм модели.

Время автономной работы часов составляет 24 часа, а в режиме энергосбережения — до 36 часов. Стоимость Google Pixel Watch 3 варьируется от $349 до $499.