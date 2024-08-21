Утекшая в Сеть дата презентации iPhone 16 оказалась шуткой пользователя X

Пользователь соцсети X (ранее Twitter) под ником Lorevfx признался в создании фейковой открытки с указанием даты презентации Apple, которая якобы была запланирована на 10 сентября.

Об этом сообщает портал iXBT.

«Интересный факт: я сделал «слитое» приглашение на мероприятие Apple менее чем за 10 минут, используя Figma и текстуру, сгенерированную искусственным интеллектом, и отправил его тому, кто слил информацию, просто потому, что мне было скучно», — признался Lorevfx.

Также Lorevfx обнародовал переписку, в которой видно, что он передал инсайдеру Majin Bu фейковую информацию о мероприятии, после чего тот рассказал о предстоящей презентации. Прежде Majin Bu имел хорошую репутацию.

Lorevfx признался, что не ожидал, что новость будет подхвачена крупными СМИ. Сама компания Apple пока не давала официальных комментариев по поводу даты проведения осенней презентации. Ожидается, что эта информация будет раскрыта к концу августа.

На сентябрьской презентации Apple представит линейку iPhone 16 и другие новинки.